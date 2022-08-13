Украина снова обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС

Представитель Запорожской военной администрации Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", — сообщил Рогов в соцсетях.

Ранее российская армия взяла под контроль крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В ночь на 7 августа ВСУ выстрелили по ЗАЭС из реактивной системы залпового огня "Ураган". Системы противовоздушной обороны РФ сбили ракету, однако её осколки и двигатель упали вблизи энергоблока станции. Два из них перестали работать на полную мощность в результате обстрелов. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаки по ЗАЭС, назвав их "самоубийством", и призвал остановить боевые действия вблизи ядерных объектов.