Мирошник: терроризм ВСУ приобрёл новую форму

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики намерено наносят удары по стратегически важным объектам, обстрел которых может привести к техногенной катастрофе.

"Терроризм ВСУ приобрел новую форму. Они сейчас целенаправленно и осознанно отрабатываю по техногенным объектам", — отметил он.

В качестве примера, Мирошник привёл обстрел пивзавода в Донецке, где разлился аммиак. В результате этого пострадали местные жители, были зафиксированы случаи отравлений и ожогов.

Также посол напомнил об недавнем обстреле Горловского предприятия "Стирол", благо никто из горожан не пострадал, химическая угроза миновала.

Кроме того, Мирошник сообщил, что, когда военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики в городе Рубежное вскрыли завод "Заря", то обнаружили в одном из подвалов свыше 30-ти тонн аммонита.

По словам посла, если бы украинским боевикам удалось взорвать это вещество, то от города осталась одна огромная воронка.

"Они попытались его заминировать. Они поставили туда взрыватели. Но, видимо инстинкт самосохранения отвёл, потому что не сработало взрывное устройство, потому что достаточно далеко отошли плюс наши блокировали радиосигнал", — заключил он.

Сейчас украинские боевики упорно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее сотрудница АЭС рассказала, что один шальной снаряд по предприятию превратит Энергодар и окрестности в ад.