Модернизированный военный катер "Раптор" по результатам участия в спецоперации представят на форуме "Армия-2022" в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота.
Согласно информации, производством проекта катера 03160 "Раптор" занимается судостроительный завод "Пелла".
"Модернизированный вариант патрульного проекта 03160 будет представлен в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота в период проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", — пояснил в компании РИА Новости.
Катера предназначены для патрулирования акваторий, переброски и высадке десанта в прибрежной зоне. Расчётная дальность базирования которых составляет до 100 морских миль.
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