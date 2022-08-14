Россия предоставит модернизированный катер "Раптор" по итогам испытай в СВО

Модернизированный военный катер "Раптор" по результатам участия в спецоперации представят на форуме "Армия-2022" в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота.

Согласно информации, производством проекта катера 03160 "Раптор" занимается судостроительный завод "Пелла".

"Модернизированный вариант патрульного проекта 03160 будет представлен в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота в период проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", — пояснил в компании РИА Новости.

Катера предназначены для патрулирования акваторий, переброски и высадке десанта в прибрежной зоне. Расчётная дальность базирования которых составляет до 100 морских миль.