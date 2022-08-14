Энергетики Украины: если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП

В условиях мирного времени, без обстрелов теоретически переподключить российский полуостров Крым к Запорожской АЭС вполне вероятно.

Об этом сообщил украинский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Если речь идёт просто о поставках электрической энергии в Крым — теоретически, это возможно. Если никто из представителей Сил специальных операций ничего не будет предпринимать в отношении линии электропередач, которые транспортируют эту электрическую энергию в Крым, то тогда возможно обеспечить поставки", — в эфире ICTV заявил сказал Рябцев.

Но и это задача чрезвычайно трудная, уверен киевский специалист и добавил, что у русских это сделать не получится.

Многие аналитики уже отметили, вот такие "специалисты" и про Крымский мост говорили то же самое, мол, построить его нереально.