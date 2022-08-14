Свыше 200 боевиков ВСУ оставили позиции в Донбассе из-за больших потерь

В Донбассе более 200 военных из 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно оставили свои позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, боевики ВСУ отказались выполнять боевые задачи в связи с большими потерями. Отмечается, что они ушли с позиций в районе населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики.

"В третьем батальоне 56-й мотопехотной бригады ВСУ, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что ДНР будет освобождена от украинских националистов к середине сентября, а не в конце августа, как прогнозировали аналитики. По его словам, союзным войскам нужно взять под контроль ещё много населённых пунктов.