Военный эксперт Владимир Евсеев предположил, что Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена к середине сентября, а не в конце августа, как ранее прогнозировалось.
"Я изначально исходил из того, что это возможно до конца августа. Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября", — отметил он.
По словам эксперта, союзным силам предстоит освободить ещё много населённых пунктов, далее будет промежуточная линия обороны и только после этого начнётся решающая битва.
Ранее Евсеев заявлял, что союзные силы прорывают глубоко эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе, поэтому есть надежда, что регион будет освобождён уже к концу августа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков попытался попасть на фронт добровольцем, однако был задержан на полуострове Крым.