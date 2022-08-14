Евсеев: сроки освобождения ДНР смещаются на середину сентября

Военный эксперт Владимир Евсеев предположил, что Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена к середине сентября, а не в конце августа, как ранее прогнозировалось.

"Я изначально исходил из того, что это возможно до конца августа. Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября", — отметил он.

По словам эксперта, союзным силам предстоит освободить ещё много населённых пунктов, далее будет промежуточная линия обороны и только после этого начнётся решающая битва.

Ранее Евсеев заявлял, что союзные силы прорывают глубоко эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе, поэтому есть надежда, что регион будет освобождён уже к концу августа.