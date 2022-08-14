Генерал ВСУ Кривонос: это не "Call of Duty" — склады США пусты

Чтобы изменить ход боевых действий, Киеву надо вооружение и боеприпасы Запада, которых нет еще даже у Вашингтона — они лишь в производстве.

Об этом сообщил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос.

А вот в РФ мало того, что расконсервируют технику, так и их оборонпром работает "в режиме 24/7, а технику они производить умеют", отметил украинский генерал.

"Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, — то это не так уж много", — в эфире YouTube-канала "Politeka" сказал Кривонос.

По его словам, именно пэтому Штаты запустили собственную промышленность, чтобы производить много боеприпасов, какие они будут передавать Киеву.

"Это не так быстро, это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника. На всё это нужно время", — подытожил националист.