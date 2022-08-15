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Ордуханян: вроде уже и СССР развалили, а Россия всё стоит и стоит!

Силовые структуры

США мечтают о "деколонизации России". Эта идея полностью отражает позицию Вашингтона.

Ордуханян: вроде уже и СССР развалили, а Россия всё стоит и стоит!

Об этом сообщил политолог Рафаэль Ордуханян.

"Россия для них, как кость в горле. Все же стоят по стойке смирно, почему с Россией такие недоразумения! Вроде уже и СССР развалили, но опять она! Столько империй было и развалилось, а она все стоит и стоит! В США это происходит уже на уровне шизофрении, это идея фикс. Кого они собрались колонизировать, я не могу понять", — цитирует эксперта "Журналистская правда".

По его словам, даже комментировать это сложно, потому РФ не колониальная держава. Народы, находящиеся в составе Российской Федерации — коренные и всё в стране исторически тесно переплетено. А россиян Запад просто не понимает, как не понимает Северный Кавказ, Украину, отметил обозреватель.

"Я тут одному американцу сказал, что в 1654 году Украина к нам присоединилась, он не поверил… Объяснение подобным идеям можно найти лишь в психиатрии, потому что объяснить исторически, политически им это невозможно. Проблема в неадекватном восприятии реальности. Они считают, что проблема — это Россия, а не они сами", — подытожил Ордуханян.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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