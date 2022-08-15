На Украине погиб один из лучших лётчиков, награждённый орденом от Зеленского

В боевых действиях на Украине погиб один из лучших военных лётчиков ВСУ — капитан Антон Листопад. Об этом сообщил Ивано-Франковский физико-технический лицей, в котором он учился.

Листопад возглавлял воздушную часть военного парада на 30-летие независимости Украины. В конце июня президент страны Владимир Зеленский вручил ему орден "За мужество".

Подробности гибели лётчика не раскрываются. Отмечается, что прощание с Листопадом состоится сегодня в Ивано-Франковске.

Ранее в ходе неудачной попытки высадки десанта на остров Змеиный погиб ещё одни высококлассный украинский лётчик — полковник Игорь Бедзай.