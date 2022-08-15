Кива: ВСУ готовят наступление в Запорожской области

Наступление ВСУ будет, но не в Херсонской, а в Запорожской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

По мнению политика, история с обстрелами Запорожской АЭС - лишь прелюдия и разогрев "зрителя".

"После провала подготовки наступательной операции на Херсон, для имитации продуктивной борьбы разочаровывающемуся Западу была поставлена задача генеральному штабу — до 20 августа сформировать ударно-штурмовые группы из числа бойцов территориальной обороны на Запорожском направлении для наступления на город Токмак и Энергодар", — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, в наступательной операции также будут задействованы резервы, находящиеся в Днепре.

При этом военные понимают, что это наступление станет очередной мясорубкой и могилой для тысяч украинцев, которых российская артиллерия "превратит в фарш", но Зеленского потери не интересуют, ему нужны новые финансовые поступления от Запада, заключил Кива.