Украинская Wikipedia "похоронила" Евгения Пригожина

Украинская версия сайта интернет-энциклопедии Wikipedia в статье о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине сообщает, что тот погиб 14 августа 2022 года.

Согласно информации на сайте, место смерти бизнесмена — город Попасная в Луганской Народной Республике. По поводу причин гибели авторы правки к статье пошутили, написав, что Пригожин "подавился хлопком производства HIMARS".

Ранее в российских СМИ сообщалось, что штаб "ЧВК Вагнера" в Попасной был атакован украинской армией с применением западного оружия. В Telegram-каналах появились фотографии разрушенного здания, сообщалось о пострадавших и погибших в результате обстрела. Также распространялись слухи, что Евгений Пригожин не выходит на связь со вчерашнего дня.