Генерал ВС РФ: ВСУ не исчерпали ресурс и не утратили боеспособность

Украинские потери с начала СВО составили порядка 100 тыс. человек. Но эти потери ещё не стали критичными для националистов.

Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой ВС РФ в Закавказье Юрий Неткачев.

"По моим подсчётам, общее количество потерь (санитарные и безвозвратные), которые украинские войска понесли в ходе боев, составляет более 100 тысяч военнослужащих. При этом около 40 процентов из этого числа — безвозвратные потери. Но я бы воздержался от утверждений, что ВСУ от этого значительно потеряли свою боеспособность, как это хотят представить некоторые российские эксперты", — цитирует генерал-лейтенанта "Независимая газета".

Он отметил, что армия теряет боеспособность, когда общее число потерь в ней более 50 процентов.

Сейчас "штат ВСУ" около 700 тысяч "штыков", а их общие потери составили около 15 процентов, говорит эксперт и подчёркивает, что это не критично и большинство соединений ВСУ ещё может сопротивляться.

На Украине "не исчерпан запас мобилизационных ресурсов", заявил генерал. Он прогнозирует, что сопротивление киевской власти, которое поддерживает Запад, может быть долгим.

"Поэтому Зеленский пока не идёт на переговоры", — подытожил Неткачев.