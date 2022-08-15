В Сети появилась фотография с Пригожиным в Попасной после удара ВСУ

Авторы Telegram-канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL (RSOTM) опубликовали фотографии, на которых можно увидеть петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, а также Героя России Андрея Богатова в Попасной.

Евгений Пригожин и Андрей Богатов в Попасной

Как говорится в сообщении, кадры были сделаны в воскресенье.

"Герой России Андрей Богатов поделился с нами фото, сделанным вчера в Попасной. И подписал "Ищем с Пригожиным его тело", — написано в публикации.

Вчера сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли здание в Попасной, где якобы был оборудован штаб "ЧВК Вагнера". Предполагается, что удар был нанесен с применением HIMARS.

В то же время обсуждалась ситуация с Евгением Пригожиным, которого ранее заметили в Попасной. По данным российских Telegram-каналов петербургский бизнесмен отправился в Луганскую Народную Республику и не после этого не выходил на связь. Опубликованная сегодня фотография опровергает слухи о его гибели в результате удара.