Олаф Шольц: санкции против России очень эффективны

Санкции, введённые Западом против Российской Федерации, уже показали "чрезвычайную эффективность”.

Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.

По его словам, с начала специальной операции на Украине Запад принял "немало важных решений". А данные антироссийские ограничения — это часть "общего успеха”, цитирует политика ФРГ РИА Новости.

"Санкции, которые мы ввели, очень эффективны не только против олигархов и тех, кто несёт ответственность за войну, но и против российской экономики. И мы будем продолжать работать в этом направлении”, — заявил лидер Германии.

Однако многие зарубежные аналитики и политологи уже отметили, что западные ограничения куда сильнее бьют по противникам Москвы. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что Евросоюз "ударил санкциями себя по лёгким” и теперь задыхается.