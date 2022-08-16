Sina: нападение НАТО на Крым станет объявлением войны. Москва ответит ракетами

Если Североатлантический альянс направит агрессию против Крыма, российская сторона ответит массированными ракетными ударами по Лондону, заявили китайские аналитики. По их мнению, любое нападение НАТО на полуостров можно расценивать как объявление войны.

Как считают аналитики, Москва не единожды давала понять, что готова к решительным действиям, в случае угрозы безопасности страны.

"Как только НАТО нападёт на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева", — говорится в аналитической статье Sina.

По мнению авторов, главным препятствием на пути к урегулированию ситуации на Украине стал Вашингтон, так как Белый дом пытается решить внутриполитические проблемы за счёт России. Альянс, в свою очередь, заинтересован развивать конфликт, зарабатывая на нём немалые деньги от продажи оружия.