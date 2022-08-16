Во время спецоперации на Украине у нескольких депутатов от партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" появились элитные авто. Согласно информации антикоррупционного СМИ Незалежной, по скромным подсчётам каждая машина стоит от 80 тысяч долларов.
Так, по данным агентства, депутаты обзавелись:
"Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Андрей Мотовиловец после (начала СВО. — Прим. ред.) начал пользоваться новой Audi Q7. Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar. А исключённый нардеп из "Слуги народа" Артём Дмитрук — на новую Audi А8", — пишет антикоррупционное украинское СМИ Bihus.Info.
Дмитрук объяснил журналистам, что авто не его, а брата. Как подчеркнуло издание, тем не менее номера на машине "характерны" тем, которыми всегда пользовался нардеп. А парламентарий Василевская-Смаглюк и вовсе заявила, что пересела на Jaguar из соображений экономии, так как это электромобиль.
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