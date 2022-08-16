Британский самолёт-разведчик пересёк госграницу РФ в районе мыса Святой Нос

Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании пересёк границу Российской Федерации в районе мыса Святой Нос, сообщили в Минобороны страны. Как подчеркнули в ведомстве, незваного "гостя" с российской территории оттеснил истребитель МиГ-31бм.

По сообщению военного ведомства, над акваторией Баренцева моря российские ПВО обнаружили неизвестный воздушный объект, который двигался в сторону российской границы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", — сообщили в ведомстве. — Действиями экипажа самолёта МиГ-31бм самолёт-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации".

По какой причине британский самолёт оказался на границе с территорией России и уточнили ли этот момент у Лондона, пока неизвестно.