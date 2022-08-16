Российские военные нанесли этой ночью серию ракетных ударов сразу по нескольким районам Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своих соцсетях.
По его словам, ракеты прилетели в Шевченковский и Киевский (фактически самый центр), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.
"Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", — написал мэр.
Имеются разрушения инфраструктурных и других объектов, а также дорог, информации о пострадавших пока нет, заявил Терехов.
Добавим, очевидцы сообщают о как минимум семи взрывах, прогремевших на территории Харькова и области.
Операция по демилитаризации Украины продолжалась в течение минувшей ночи. Воздушная тревога не умолкала в большинстве областей.
Ранее журналист Герман Куликовский рассказал, что иностранные наёмники в Харькове находятся на особом положении и пользуются услугами местных жриц любви.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.