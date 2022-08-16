Терехов: ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову

Российские военные нанесли этой ночью серию ракетных ударов сразу по нескольким районам Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своих соцсетях.

По его словам, ракеты прилетели в Шевченковский и Киевский (фактически самый центр), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

"Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", — написал мэр.

Имеются разрушения инфраструктурных и других объектов, а также дорог, информации о пострадавших пока нет, заявил Терехов.

Добавим, очевидцы сообщают о как минимум семи взрывах, прогремевших на территории Харькова и области.

Операция по демилитаризации Украины продолжалась в течение минувшей ночи. Воздушная тревога не умолкала в большинстве областей.

Ранее журналист Герман Куликовский рассказал, что иностранные наёмники в Харькове находятся на особом положении и пользуются услугами местных жриц любви.