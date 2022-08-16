Военный эксперт Борис Юлин оценил реакцию Пекина на рабочие поездки американских чиновников в Тайбэй. По мнению специалиста, китайские власти смогли удержаться от радикального ответа.
Как отметил эксперт, политика США в отношении КНР демонстрирует двойные стандарты Вашингтона. Его представители поддерживают независимость Тайваня и Косово, но отказываются признавать суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
"Американцы сейчас пытаются подтолкнуть Китай к войне, чтобы объявить его агрессором" — сказал Юлин, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Ранее лидер России Владимир Путин отреагировал на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Президент назвал решение американских властей частью их стратегии по мировой дестабилизации.
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