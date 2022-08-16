InsideOver: корабль ВМФ РФ совершил странные манёвры близ Средиземноморья

Корабли ВМФ России несколько месяцев находятся в Средиземном море. Этот факт вызывает серьёзную озабоченность у НАТО. Об этом заявил итальянский журналист Лоренцо Вита. Он отметил, что российский флот стал крайне неприятной "занозой" для Североатлантического альянса.

По словам Вита, российское судно снабжения "Академик Пашин" совершило довольно странные манёврами на подходе к Средиземноморью. Некоторые военные эксперты убеждены, что корабль способен проводить разведывательные операции.

Вита заявил, что танкер прошёл пролив Ла-Манш и взял курс на юг в сторону Гибралтара. Эксперт полагает, что "Академик Пашин" направляется в Средиземное море в сопровождении неизвестного корабля.

"Предполагается, что его сопровождает другое судно, не зарегистрированное в АИС. Возможный пункт назначения — Средиземноморье", — заявил аналитик в издании InsideOver.