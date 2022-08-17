AT: Киев оповещает о готовящемся контрнаступлении, игнорируя урок Курской битвы

Власти Украины уже на протяжении трёх месяцев регулярно оповещают о готовящемся контрнаступлении, забыв урок Курской битвы. Об этом пишет American Conservative.

Автор материала Уильям Линд пояснил, что этот урок заключается в следующем: если противник знает, где планируется организовать атаку, то нужно перенести боевые действия на другое место.

"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы", — указал журналист.

Как пояснил Линд, украинские политики существенно снизили шансы на успешную атаку, ведь они рассказали всему миру о своих намерениях.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой "разрекламировал" наступательную операцию на Херсонскую область, чтобы отвлечь общество от провалов ВСУ в Донбассе.