Пригожин ответил на вопрос о легитимности участия "ЧВК Вагнера" в СВО

Пресса регулярно пишет о так называемой "ЧВК Вагнера" в контексте проведения спецоперации России на Украине. Часто вместе с "вагнеровцами" упоминается и имя бизнесмена Евгения Пригожина.

Журналисты издания Pravda.Ru поинтересовались его мнением по поводу защиты интересов РФ на Украине бойцами "ЧВК Вагнера" в то время, когда частные военные компании в России являются нелегитимными.

"Вы правы. Это 100% нелегально. Поэтому защищать интересы России с оружием в руках должны вы и ваши дети, возможно, ещё найдутся места среди героически погибших. А те самые наёмники должны ехать в Африку и убивать ИГИЛ* и "Аль-Каиду"**, — передала пресс-служба "Конкорда" ответ Евгения Пригожина.

После удара ВСУ по Попасной и вброса украинских СМИ, что под обстрел мог попасть Евгений Пригожин, в Telegram-канале Reverse side of the medal появились снимки предпринимателя с героем России Андреем Богатовым. Фотографии сделаны в Попасной после удара ВСУ.

* Признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** Признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.