На территории порта Бердянска выявлено несколько взрывоопасных предметов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, часть из этих предметов будет уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва. Как пояснил Рогов, остальные взрывоопасные предметы планируется вывезти на полигон, который расположен неподалёку от села Новопетровка Бердянского района, а затем тоже уничтожить.
"В ходе дополнительного обследования территории порта инженерными подразделениями выявлены взрывоопасные предметы", — отметил представитель ВГА.
Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие.
В конце июля глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из порта Бердянска вышло первое за несколько месяцев судно с зерном, которое направилось в "дружественные страны". На борту сухогруза находилось семь тысяч тонн продовольствия.
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