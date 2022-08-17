Рогов: в порту Бердянска обнаружили несколько взрывоопасных предметов

На территории порта Бердянска выявлено несколько взрывоопасных предметов. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, часть из этих предметов будет уничтожена на месте путём управляемого и контролируемого подрыва. Как пояснил Рогов, остальные взрывоопасные предметы планируется вывезти на полигон, который расположен неподалёку от села Новопетровка Бердянского района, а затем тоже уничтожить.

"В ходе дополнительного обследования территории порта инженерными подразделениями выявлены взрывоопасные предметы", — отметил представитель ВГА.

Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В конце июля глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из порта Бердянска вышло первое за несколько месяцев судно с зерном, которое направилось в "дружественные страны". На борту сухогруза находилось семь тысяч тонн продовольствия.