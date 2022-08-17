Бышок об угрозе военного переворота на Украине: не вижу каких-то предпосылок

Военный переворот на Украине против действующего президента Владимира Зеленского на данный момент не предвидится, как и его смещение с поста главы государства. Об этом заявил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок, комментируя Pravda. Ru возможный военный переворот либо снятие украинского лидера с поста президента.

"Я сейчас не вижу возможностей для какого-то военного переворота против Зеленского, потому что не вижу каких-то предпосылок для этого. Я не вижу какого-то общественного недовольства, которое бы сместило сейчас со своего поста Зеленского", — отметил он.

По словам политолога, для того, чтобы кто-то занял место главы государства вместо Зеленского, в частности, главком ВСУ Валерий Залужный, необходимы серьёзные подвижки украинской армии в спецоперации.

"Что касается возможностей у Залужного, в общем, вопреки расхожему стереотипу военные, тем более высокопоставленные военные, воевать особо не любят. Но опять же базово любой человек, который сейчас в этот момент, в эти дни, в эти недели будет возглавлять Украину, в любом случае общее мнение такое, что сначала нужны какие-то прорывы на фронтах", — выразил своё мнение Бышок. "Так что здесь я не вижу возможностей, чтобы какой-то человек, который бы сейчас в нынешних условиях поменялся, стал вместо Зеленского, чтобы он какую-то иную политику вел", — добавил он.

Кроме того, политолог напомнил, что Зеленский легитимно пришёл к власти, его поддержало свыше 70 процентов населения Украины, а Запад вполне устраивает его фигура в качестве главы украинского государства.

"Нет, Запад не ставил Зеленского, чтобы его сливать. Зеленский победил на конкурентных выборах бывшего президента. Он открыто с ним дебатировал. И он во многом заручился поддержкой людей. Сейчас он воспринимается как Верховный главнокомандующий страны, которая ведет боевые действия, и как считают, достаточно успешно", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее Залужный сообщил о ежедневных массированных обстрелах позиций ВСУ и их плачевном положении на фронте.