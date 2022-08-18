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МИД РФ: МАГАТЭ не может попасть на Запорожскую АЭС из-за обстрелов ВСУ

Силовые структуры

Пока Запорожская АЭС находится под обстрелами украинской стороны, делегация МАГАТЭ не может посетить атомную электростанцию, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

МИД РФ: МАГАТЭ не может попасть на Запорожскую АЭС из-за обстрелов ВСУ

По его словам, призывы о восстановлении контроля над ЗАЭС Международным агентством по атомной энергии не имеют смысла, пока не прекратятся обстрелы.

"Вполне возможно, что контроль со стороны МАГАТЭ будет быстро восстановлен. Для этого туда должна приехать делегация", — пояснил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. — А чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано — это чтобы были остановлены обстрелы Запорожской АЭС украинской стороной".

Как подчеркнул представитель МИД, в противном случае, визит делегации на ЗАЭС крайне опасен.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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