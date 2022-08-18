Минобороны: семейная пара российских офицеров служит в зоне спецоперации

Семейная пара российских офицеров принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, супруги с самого начала спецоперации хотели служить вместе, поэтому командование соединения пошло им навстречу. Отмечается, что Евгений занимается ремонтом техники Центрального военного округа, а Екатерина является дежурным радистом в зоне проведения СВО.

"Как только спецоперация началась, мы сразу были готовы ехать", — поделился мужчина.

Его супруга отметила, что они служат в хороших условиях. Как пояснили в Минобороны РФ, женщина живёт в палатке, рядом с которой оборудован душ.

В Центральном военном округе пообещали отметить государственными наградами желание семьи офицеров качественно выполнять задачи на передовых позициях в ходе специальной военной операции.