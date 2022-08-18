CNN: к трём взрывам на территории Крыма причастны ВСУ

За тремя взрывами на объектах военной инфраструктуры в Крыму стояло киевское руководство. Об этом сообщил американскому телеканалу анонимный украинский чиновник.

"Взрыв на авиабазе "Саки" в Новофёдоровке в Крыму привёл к тяжёлым единовременным потерям для российской военной инфраструктуры", — отметили в репортаже CNN.

Второй и третий удары по крымским объектам были совершены для того, чтобы продемонстрировать военный потенциал ВСУ, заявили американские журналисты.

Ранее Минобороны России не подтвердило причастность Украины ко взрывам на военном аэродроме в Новофёдоровке. Президент Украины Владимир Зеленский также не признал ответственность в обстреле Крыма.