Украинские боевики в ночь на 18 августа обстреляли город Энергодар Запорожской области.
Отмечается, что по городу были выпущены три барражирующих снаряда, в результате чего нанесён урон здание администрации.
"Украинские войска ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару, незначительно пострадало здание администрации", — сообщают власти региона.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что генсеку ООН Антониу Гутерришу следовало бы посетить Энергодар, Мелитополь или Херсон перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.
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