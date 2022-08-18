Украинские боевики обстреляли Энергодар: есть разрушения

Украинские боевики в ночь на 18 августа обстреляли город Энергодар Запорожской области.

Отмечается, что по городу были выпущены три барражирующих снаряда, в результате чего нанесён урон здание администрации.

"Украинские войска ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару, незначительно пострадало здание администрации", — сообщают власти региона.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что генсеку ООН Антониу Гутерришу следовало бы посетить Энергодар, Мелитополь или Херсон перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским.