Журналисты сообщили, что Кишинёв отправил силовиков в Гагаузию. По информации СМИ, о спецтранспорте и сотрудниках бригады полиции особого назначения Fulger рассказали местные жители.
Как заявили в Telegram-канале "Приднестровец", молдавские власти ввели в регион отряды спецназа для подавления протестных акций. По информации журналистов, возмущённые граждане несколько недель организовывают мероприятия против действующих членов правительства и руководителя страны, требуют проведения досрочных выборов.
При этом чиновники объяснили происходящее учениями, о которых не предупредили, подчеркнули в СМИ.
"Власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, поэтому было принято решение ввести отряды спецназа", — отметили журналисты.
Ранее в Pravda.Ru рассказывали о протестах жителей Гагаузии. Они обвинили Кишинёв в игнорировании автономии региона.
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