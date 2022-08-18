Жители Гагаузии заявили о введении Молдавией спецназа для подавления протестов

Журналисты сообщили, что Кишинёв отправил силовиков в Гагаузию. По информации СМИ, о спецтранспорте и сотрудниках бригады полиции особого назначения Fulger рассказали местные жители.

Как заявили в Telegram-канале "Приднестровец", молдавские власти ввели в регион отряды спецназа для подавления протестных акций. По информации журналистов, возмущённые граждане несколько недель организовывают мероприятия против действующих членов правительства и руководителя страны, требуют проведения досрочных выборов.

При этом чиновники объяснили происходящее учениями, о которых не предупредили, подчеркнули в СМИ.

"Власть опасается, что ситуация выйдет из-под контроля, поэтому было принято решение ввести отряды спецназа", — отметили журналисты.

Ранее в Pravda.Ru рассказывали о протестах жителей Гагаузии. Они обвинили Кишинёв в игнорировании автономии региона.