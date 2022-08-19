Кадыров о "кровной мести" Зеленскому: он сам заложник Запада

Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно бы было объявить "кровную месть", но это бессмысленно из-за того, что он сам стал "заложником Запада", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что подобная мера была бы эффективна, если бы лидер Незалежной самостоятельно принимал решения, а не был марионеткой западных стран.

"Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацисткую бандеровщину* и азовщину*", — пояснил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в текущей ситуации для Зеленского настал пик его актёрской карьеры и сейчас он играет "лучшую роль".

*Организация признана террористической и запрещена в России.