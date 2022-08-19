The Economist: ситуация на фронтах Украины тупиковая — обе армии устали в боях

Украинской армии лучше оставить планы освободить Херсон в этом году, так как Россия перебросила туда войска и окопалась. Такое мнение высказали авторы статьи издания The Economist.

Они считают, что ВСУ стоит больше рассчитывать на длительную осаду, чем на "блицкриг в степи".

Разговорами о наступлении на Херсон президент Украины Владимир Зеленский пытается показать прогресс западным союзникам и внутренним скептикам, а также сорвать "референдум" на занятых Россией территориях, пишут британские аналитики.

Однако сейчас, по их мнению, на фронтах сложилась тупиковая ситуация, поскольку обе армии устали в боях. Выйти из этого тупика ВСУ могут лишь в начале следующего года, когда в Британии пройдёт обучение новый личный состав и будут сформированы дополнительные бригады, предполагают эксперты.

Издание также призвало Запад "набраться терпения", так как начинается "война на истощение".

В статье также признаётся, что западные правительства "могут нервничать по поводу сохранения общественной поддержки Украины, поскольку в зимние месяцы резко растут счета за отопление".