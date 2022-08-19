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Ходарёнок: поставки западного оружия сыграли с ВСУ злую шутку

Силовые структуры

В украинских войсках и тыловых службах вместо повышения боевой эффективности наблюдаются раздрай и неразбериха. А причиной тому оказались поставки западного вооружения, которые и сыграли с ВСУ злую шутку, считает военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: поставки западного оружия сыграли с ВСУ злую шутку

Эксперт отметил, что главным правилом эффективной армии всегда была унификация, в первую очередь, по используемым для стрельбы калибрам. В этом плане в российской армии всё чётко структурировано. Раньше так же было и на Украине, но сейчас всю схему сломали.

ВСУ, потеряв до половины всей техники и орудий, начали массово получать пушки и САУ из США и стран НАТО. Но выяснилось, что для такого оружия либо нет снарядов, либо довезти их до позиций практически невозможно, пояснил журналист.

И сейчас войсками Украины используется несколько разных калибров, что для логистических и тыловых служб, страдающих от дефицита топлива и техники — настоящий ад.

"На 30-50 километров фронта у ВСУ может быть несколько сотен разных орудий, боеприпасы для которых невозможно доставить одним рейсом. Подтянуть на позиции снаряды от ближайшей огневой точки тоже нельзя — боеприпасы могут быть "не той системы". Отсюда и снарядное голодание, и брошенные американские гаубицы M777 на позициях, и многое другое. Ситуация совершенно уникальная и виноваты в ней…американцы", — написал Ходарёнок в своём Telegram-канале.

По его мнению, попытка перенести опыт артиллерии США в Сирии, Ираке и Афганистане на 27 тысяч обученных по системе НАТО украинцев провалилась.

И в итоге ВСУ возвращаются к тому, с чего начали — к советским системам ствольной и реактивной артиллерии, которые после первого залпа рискуют получить по "Искандеру" прямо на позиции, заключил эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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