Бойцы ДНР 19 августа успешно взяли опорный пункт ВС Украины в направлении Марьинки. В операции участвовали военные 100-й бригады НМ ДНР.
По сообщению РИА Новости, бойцы народной милиции зачищают посёлок Невельское, которое открывает путь к Красногоровке. Это ближайший населённый пункту к Марьинке, который является одним из главных укрепрайонов Украины около Донецка.
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