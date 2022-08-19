100-я бригада ДНР продвинулась к Марьинке

Бойцы ДНР 19 августа успешно взяли опорный пункт ВС Украины в направлении Марьинки. В операции участвовали военные 100-й бригады НМ ДНР.

По сообщению РИА Новости, бойцы народной милиции зачищают посёлок Невельское, которое открывает путь к Красногоровке. Это ближайший населённый пункту к Марьинке, который является одним из главных укрепрайонов Украины около Донецка.