Ходарёнок: боевики "Кракена"* перенимают тактику "Азова"** в Мариуполе

Полковник запаса Михаил Ходарёнок прокомментировал сообщения Минобороны РФ, согласно которым боевики батальона "Кракен"* показательно расстреляли 100 украинских военных, пытавшихся покинуть поле боя.

По словам военного обозревателя, "Кракен" копирует особенности и методы работы с ВСУ от боевиков "Азова"**, которые находились в Мариуполе. Как отметил эксперт, расстрел является "акцией устрашения". Она нужна для уменьшения количества сдающихся в плен солдат, добавил специалист.

"Похожие события происходили за пару недель до окружения и разгрома Мариуполя, а значит, что восточная и северо-восточная часть фронта для ВСУ под угрозой обрушения", — сказал Ходарёнок.

Ранее в МО России заявили, что боевики "Кракена" убили 100 украинских дезертиров.

* подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.