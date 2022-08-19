Минобороны: боевики "Кракена"* показательно расстреляли 100 украинских военных

Боевики из нацбатальона "Кракен"* показательно расстреляли 100 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытались покинуть поле боя. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, 14 августа союзные силы России и ЛДНР в результате наступления разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Уды Харьковской области. Отмечается, что остатки украинского соединения начали покидать занимаемые позиции и оставлять село под ударами Вооружённых сил РФ.

"Националисты вооружённого формирования "Кракен"* показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, это было сделано для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ.

* подразделение украинского националистического батальона "Азов", деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.