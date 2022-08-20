Ботулотоксин типа "В применен Киевом в Запорожской области

В Запорожской области структуры ВСУ применили против российских военных отравляющие вещества, заявили сегодня в Министерстве обороны России.

"На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В", - сказали журналистам в ведомстве.

Анализ, проведенный в санкт-петербурском ГНИИИИ военной медицины МО, подтвердил наличие ботулотоксина типа "В" - яда искусственного происхождения.

Доказательства применения украинскими военными отравляющих веществ будут направлены в ОЗХО.

Ботулотоксин (ботулинический токсин, токсин ботулизма) — нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Попадание ботулотоксина в пищеварительную систему организма вызывает тяжёлое токсическое поражение — ботулизм, который в естественных условиях встречается у людей, лошадей, птиц, реже — крупного рогатого скота, пушных зверей, говорится в Википедии..