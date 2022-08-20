Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин заявил, что киевский режим разрабатывает стратегию захвата части Белгородской области, чтобы минимизировать обстрел объектов украинской армии в Харькове союзными силами.
"Чтобы обезопасить свой город, нужно противника отодвинуть на то расстояние, за которое бы системы ПВО могли срабатывать. Если мы берем Харьков и Белгородскую область, то это подразумевает, что нужно зайти уже в Белгородскую область", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам возглавляющего оборону Харькова, украинские системы противовоздушной обороны не могут уничтожить ракеты, которые летят в город и окрестности, потому что не успевает срабатывать.
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