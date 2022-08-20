Басурин: Киев готовит план захвата части Белгородской области

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин заявил, что киевский режим разрабатывает стратегию захвата части Белгородской области, чтобы минимизировать обстрел объектов украинской армии в Харькове союзными силами.

"Чтобы обезопасить свой город, нужно противника отодвинуть на то расстояние, за которое бы системы ПВО могли срабатывать. Если мы берем Харьков и Белгородскую область, то это подразумевает, что нужно зайти уже в Белгородскую область", — сказал он в эфире Первого канала.

По словам возглавляющего оборону Харькова, украинские системы противовоздушной обороны не могут уничтожить ракеты, которые летят в город и окрестности, потому что не успевает срабатывать.