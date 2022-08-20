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Сладков: с Украиной можно вести переговоры на жёстких условиях

Силовые структуры

С Украиной можно вести переговоры, если Киев будет согласен с предварительными условиями, которые должны быть приняты сразу же и без обсуждения. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. Всего он перечислил восемь пунктов.

Сладков: с Украиной можно вести переговоры на жёстких условиях

Первое условие — Киев должен прекратить огонь и самостоятельно вывезти всё имеющееся оружие и боеприпасы на территорию России, написал журналист в своём Telegram-канале.

Второе — это полная денацификация Украины, на которую нужно отвести полгода, считает репортёр.

Кроме того, Киев должен выдать для суда в Россию всех военных преступников, признать Крым, Донбасс, бывшие украинские Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области территориями России, добавил Сладков.

По его мнению, также должен быть установлен полный российский контроль за выполнением этих пунктов на всей остающейся территории Украины и должна быть возможность моментального силового реагирования РФ на попытку невыполнения любого из вышеуказанных пунктов.

Украина должна полностью компенсировать России средства, потраченные ею на СВО. Донбасс — отдельный пункт: здесь полное восстановление урона за восемь лет карательных атак Украины, подчеркнул журналист.

Наконец, Британия, США и остальные 50 государств, осуществляющих военную поддержку Украины в настоящее время, должны гарантировать выполнение этих соглашений со своей стороны.

"Жёсткие предварительные условия для начала переговоров? А как вы хотели? Мы столько лучших людей потеряли в ходе СВО", — заключил военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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