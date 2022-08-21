Дизайнер Владислав Заставный, который получил известность как автор красочных карт хода спецоперации, считает, что за убийством дочери философа Дарьи Дугиной "торчат уши" Запада.
"Для американского интеллектуального истеблишмента Александр Дугин — это буквально "мозг Путина" и идеолог русского "вторжения" на Украину. В гуманитарных кругах Восточного побережья Дугина знают прекрасно. И если бы автор сих строк являлся штатным работником ЦРУ и планировал psyop с четким посланием высшему руководству России, то он бы выбрал приоритетной целью именно русского философа Александра Дугина, почти однозначно", — пояснил свою точку зрения он.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвана машина дочери философа РФ и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной. За рулём должен был быть сам Дугин. Женщина погибла.
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Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.