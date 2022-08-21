Заставный: за убийством Дугиной "торчат уши" Запада

Дизайнер Владислав Заставный, который получил известность как автор красочных карт хода спецоперации, считает, что за убийством дочери философа Дарьи Дугиной "торчат уши" Запада.

"Для американского интеллектуального истеблишмента Александр Дугин — это буквально "мозг Путина" и идеолог русского "вторжения" на Украину. В гуманитарных кругах Восточного побережья Дугина знают прекрасно. И если бы автор сих строк являлся штатным работником ЦРУ и планировал psyop с четким посланием высшему руководству России, то он бы выбрал приоритетной целью именно русского философа Александра Дугина, почти однозначно", — пояснил свою точку зрения он.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взорвана машина дочери философа РФ и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной. За рулём должен был быть сам Дугин. Женщина погибла.