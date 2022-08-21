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Пушилин передал бойцам НМ ДНР две РСЗО "Чебурашка", созданные в Донбассе

Силовые структуры

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому подразделению "Каскад" две системы реактивного залпового огня "Чебурашка", произведённые в Донбассе, для применения в спецоперации.

Отмечается, что РСЗО не имеет аналогов в мире, её производством занималась корпорация "Алмаз". Создание системы залпового огня проходило в строгой секретности.

По словам главы ДНР, при создании РСЗО не использовались детали импортного производства.

Кроме того, он сообщил, что "Чебурашки" отлично себя показали при штурме Мариуполя.

"Уникальное местное производство, здесь основной задачей ставилась оперативность, а также, непосредственно, импортозамещение", — заключил Пушилин.

Ранее он рассказал, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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