Минобороны: "Калибры" ликвидировали под Одессой склад с ракетами к HIMARS

Согласно сообщению Минобороны РФ, российские военные ликвидировали в районе Одессы склад, в котором хранились боеприпасы, предназначенные для РСЗО HIMARS.

Удар по складу был нанесён ракетами "Калибр".

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — сообщили представители Минобороны журналистам.

Помимо этого, в Запорожье в районе Гуляй Поле ВКС РФ ликвидировали украинский склад со 100 тоннами дизтоплива, предназначавшегося для военных машин. Уничтоженный склад принадлежал 102-й бригаде теробороны.