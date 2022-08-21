Согласно сообщению Минобороны РФ, российские военные ликвидировали в районе Одессы склад, в котором хранились боеприпасы, предназначенные для РСЗО HIMARS.
Удар по складу был нанесён ракетами "Калибр".
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства", — сообщили представители Минобороны журналистам.
Помимо этого, в Запорожье в районе Гуляй Поле ВКС РФ ликвидировали украинский склад со 100 тоннами дизтоплива, предназначавшегося для военных машин. Уничтоженный склад принадлежал 102-й бригаде теробороны.
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