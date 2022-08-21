Козин: необходимо уничтожить все силовые структуры Украины

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим превзошёл сам себя, перейдя все "красные линии", обозначенные Россией. В связи с этим, необходимо уничтожить все силовые структуры Украины.

"Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать Минобороны Украины, Генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава", — отметил он.

По мнению эксперта, бить противника нужно в те места, откуда обстреливаются мирные города России, Донбасса и областей на Юге, взятых под контроль российскими военными.

"Нужно защитить их. Потому что пока мы беседуем в тишине и спокойствии, несколько человек там были убиты либо "лепестками", либо "Ураганами", либо HIMARSами, либо французскими неизвлекаемыми минами, либо гаубицами из ФРГ", — заключил он.

Ранее Козин предложил "Искандерами" уничтожить Раду, МО и Офис президента Украины.