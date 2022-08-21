Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил, что киевский режим превзошёл сам себя, перейдя все "красные линии", обозначенные Россией. В связи с этим, необходимо уничтожить все силовые структуры Украины.
"Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать Минобороны Украины, Генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава", — отметил он.
По мнению эксперта, бить противника нужно в те места, откуда обстреливаются мирные города России, Донбасса и областей на Юге, взятых под контроль российскими военными.
"Нужно защитить их. Потому что пока мы беседуем в тишине и спокойствии, несколько человек там были убиты либо "лепестками", либо "Ураганами", либо HIMARSами, либо французскими неизвлекаемыми минами, либо гаубицами из ФРГ", — заключил он.
Ранее Козин предложил "Искандерами" уничтожить Раду, МО и Офис президента Украины.
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