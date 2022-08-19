Козин предложил "Искандерами" уничтожить Раду, МО и Офис президента Украины

Министерство обороны Верховную Раду и администрацию президента Украины необходимо уничтожить.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Козин.

Аналитик подчеркнул чрезвычайную важность борьбы с районами обстрелов приграничных российских областей и территории ЛДНР. Он призвал армию России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

По его мнению, такими целями являются Рада, Офис президента и здание Минобороны Украины. А для этого можно использовать “Искандеры”.

Обозреватель отметил, что Москва не раз предупреждала киевскую сторону, но та перешла все “красные линии” и пытается "залезть" еще дальше.

Козин в интервью изданию "Украина.ру" напомнил, что силы НАТО когда-то уничтожили Минобороны и штаб-квартиру ООН в Югославии. Так НАТО создала прецедент, которым следует воспользоваться Москве, чтобы быстро и эффективно завершить СВО на Украине.