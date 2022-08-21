Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ

Политолог Евгений Михайлов заявил, что в скором времени союзные силы готовят контрнаступление на позиции Вооружённых сил Украины, чтобы навсегда отбить желание украинских неонацистов бомбить Запорожскую атомную электростанцию и Крым.

"Готовится контрнаступление, после которого любые желания нацистов бомбить ЗАЭС или Крымский мост, обстреливать Севастополь отпадут. Думаю, в ближайшие дни мы увидим контрмеры", — подчеркнул он.

По словам политолога, в боевых действиях грядет перелом, работа разведывательных групп не позволяет укровоякам развивать наступление, хотя им помогает Запад со спутниками.

"Разведка работает, мы в любом случае бьём так, чтобы погибали 100, 200, 500 человек. По одному человеку никто стрелять не будет. Отслеживаем передвижением групп и наносим удар. Это говорит не о случайности, а планомерной работе сил отслеживания", — заключил он.

Ранее Михайлов сообщил, что в случае прямой угрозы Россия пустит в ход весь арсенал вооружения.