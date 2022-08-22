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Кадыров: батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" готовятся к выполнению задач

Силовые структуры

Батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" усиленно готовятся к выполнению поставленных задач в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров: батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" готовятся к выполнению задач

По его словам, бойцы проходят обучение под руководством опытных инструкторов, которые участвовали в различных спецоперациях и побеждали в престижных соревнованиях. Политик пояснил, что во время подготовки большое внимание уделяется занятиям, напоминающим реальные боевые действия.

"Отрабатываются тактические действия на различной местности, изучаются курсы оказания первой помощи", — отметил Кадыров.

Он добавил, что военнослужащим объясняют, как правильно использовать пулемёты, подствольные и ручные противотанковые гранатомёты, а также подручные средства в зоне огневого контакта.

Как подчеркнул руководитель Чечни, батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" должны внести огромный вклад в дело защиты интересов России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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