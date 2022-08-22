Артиллерия ВСУ ударила по своим позициям под Соледаром

Бойцы 93-й бригады ВСУ, которая стоит на передовой в Соледаре записали обращение и рассказали, как по ним ударила своя же артиллерия. Видео разместил у себя в Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

По словам солдат, бригада несёт постоянные потери, из вооружения у них имеется только лёгкое стрелковое оружие, а их позиции накрывают артиллерией, танками, миномётами и авиацией. При этом никакой поддержки у них нет.

Когда запросили помощи, "Грады" и БМП ударили по их же позициям, сообщает боец.

На позициях также очень много убитых "защитников", которых никто не забирает, а раненых забирают только тех, кто может идти до точки эвакуации 2 км под обстрелом, рассказал боец. Тяжело раненые остаются на позициях и умирают без медицинской помощи, добавил он.

ВСУшники обратились к командованию, отказавшись стоять на позициях, однако после этого был отдан приказ разоружить их и оставить в окопах, а тех, кто отказывается, — расстреливать.

Начальник штаба объяснил, что оттуда они выйдут либо "двухсотыми", либо "трёхсотыми".