Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 80 солдат ВСУ. По данным ведомства, пункты дислокации находились в Запорожской и Николаевской областях.
"Высокоточным оружием ВКС РФ в районе населённого пункта Полтавка поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны", — подчеркнули в министерстве.
Вместе с этим в МО заявили об уничтожении 14 единиц военной техники.
Также в ведомстве рассказали об ударе по 28-й механизированной бригаде в Лупарево. Армия РФ ликвидировала 7 единиц техники.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.