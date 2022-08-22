ВС России уничтожили в Запорожской и Николаевской областях 80 украинских военных

Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 80 солдат ВСУ. По данным ведомства, пункты дислокации находились в Запорожской и Николаевской областях.

"Высокоточным оружием ВКС РФ в районе населённого пункта Полтавка поражён пункт управления 102-й бригады территориальной обороны", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО заявили об уничтожении 14 единиц военной техники.

Также в ведомстве рассказали об ударе по 28-й механизированной бригаде в Лупарево. Армия РФ ликвидировала 7 единиц техники.