Почему Никополь до сих пор не взят?: Кедми возмущён проблемой обстрелов ЗАЭС

Бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми заявил, что прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками, если взять под контроль город Никополь.

"У России есть прекрасная и, наверное, единственная на данный момент возможность прекратить все эти обстрелы. Это Никополь. Никополь — это крайняя точка, откуда можно обстреливать ЗАЭС артиллерией. Почему Никополь до сих пор не взят?" — задался вопросом он.

По словам эксперта, если какой-то шальной снаряд прилетит на предприятие, обвинят во всех смертных грехах российских солдат.

Кедми также добавил, что взять под контроль Никополь не составит труда, однако на данный момент пока такой приказ не был отдан военным руководством России.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что все обвинения украинской стороны, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию — не соответствует действительности. Заинтересованной стороной в обстрелах предприятия как раз является Киев.