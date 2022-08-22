Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что обстрелы со стороны украинской армии были зафиксированы в районе Орловки, Донецка и Ясиноватой. Боевики ВСУ за пять минут выпустили 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 н. п. Орловка — н. п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.25 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в Telegram-канале представительства.