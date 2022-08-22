Танкисты на майорском направление применяют уникальную тактику по позициям ВСУ

Российские танкисты придумали новую стратегию по уничтожению украинских боевиков. Для этих целей используется смартфон.

Отмечается, что оператору на телефон отправляется картинка с беспилотника, а уже по ней выбирается цель для ликвидации украинских военных.

"Мы используем танк с закрытой огневой позицией на дистанции от 7 до 10 километров и с помощью дронов поражаем противников", — приводит слова одного из командиров Горловского танкового батальона Александра URA.RU.

Подобная тактика считается уникальной, снаряд долетает к цели гораздо быстрее, а поражающая эффективность значительно больше.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации на Украине армия России атаковала 8 пунктов управления ВСУ, ликвидировала станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы.