Российские танкисты придумали новую стратегию по уничтожению украинских боевиков. Для этих целей используется смартфон.
Отмечается, что оператору на телефон отправляется картинка с беспилотника, а уже по ней выбирается цель для ликвидации украинских военных.
"Мы используем танк с закрытой огневой позицией на дистанции от 7 до 10 километров и с помощью дронов поражаем противников", — приводит слова одного из командиров Горловского танкового батальона Александра URA.RU.
Подобная тактика считается уникальной, снаряд долетает к цели гораздо быстрее, а поражающая эффективность значительно больше.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации на Украине армия России атаковала 8 пунктов управления ВСУ, ликвидировала станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы.
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